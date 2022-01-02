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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

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Альфа-Банк 3.8 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
13
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57

  Tessa написав:Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?


ликвидация/национализация банка пофиг - это же у вас облигации, эмитированные Минфином, а не самой Альфой ... в вашем случае проблемы могут быть только в случае банкротства Минфина.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:57

  Tessa написав:Подскажите, пожалуйста, а какие возможны сценарии с ОВГЗ(гривневые и валютные) в случае национализации/приватизации/ФГВФЛ?

Якщо націоналізація - то нічого не зміниться. буде, як з приватом.
Хоча напевно комсу прикрутять на кожен чих з ОВДП, як і в приХваті :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 00:34

moveton
- Не нужно ерничать молодой человек, вот бланки садитесь и заполняйте.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 06:28

Альфа-Банк Україна пропонує докапіталізацію на $1 млрд у вигляді "вічного суборду" - голова наглядової ради
https://interfax.com.ua/news/economic/860803.html
Харьков
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:59

Комиссия

Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:27

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:37

  GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора

За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:16

  cohan написав:
  Кочевник написав:Хтось пробував платити Візою Альфи на Алі? Не Хамоном.


кредиткой, все на ура


сорри, таки мастер, виза пакетка долларовая, не плачу сейчас, невыгодно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:18

Re: Альфа-Банк

Охренеть, от это решение! Походу у Альфа все очень неважно, им деньги шлют, а они за это бабки берут)))
А кто им что шлет, помоему только заберают. У меня в Харькове предзаказ валюты сделать НЕТ возможности, низзя, только в отделение идти, ну а там сами знаете что)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:31

  GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора

Но в этой ветке об этом в курсе уже 5 дней :) Да и в других ветках где-то 19го обсуждали, что в первых извещенях, вроде, говорили, что так с любого перевода, а потом уточнили, что только валютного.
moveton
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