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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

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Альфа-Банк 3.8 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
13
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:32

Re: Альфа-Банк

А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
Кочевник
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 16.02.17
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Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:52

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
Таке вже було в серпні :(
Zochan
 
Повідомлень: 626
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 470471472473
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