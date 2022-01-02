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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:32
А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
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Кочевник
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Додано: Суб 24 вер, 2022 17:52
Кочевник написав:А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
Таке вже було в серпні
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Zochan
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Додано: Нед 25 вер, 2022 00:12
Не заходит ни в Sense, ни в старую аппку ни в Вебку.
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копейка
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