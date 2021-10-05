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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 вер, 2022 17:32
А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
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Кочевник
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Додано: Суб 24 вер, 2022 17:52
Кочевник написав:А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
Таке вже було в серпні
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Zochan
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Додано: Нед 25 вер, 2022 00:12
Не заходит ни в Sense, ни в старую аппку ни в Вебку.
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копейка
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Додано: Нед 25 вер, 2022 04:32
moveton написав: GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
Но в этой ветке об этом в курсе уже 5 дней
Да и в других ветках где-то 19го обсуждали, что в первых извещенях, вроде, говорили, что так с любого перевода, а потом уточнили, что только валютного.
Если пополнение в валюте по номеру счёта будут брать комиссию?
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Алексей77
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Додано: Нед 25 вер, 2022 04:32
Что происходит не приходят эсэмэс при входе в sense
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Алексей77
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Додано: Нед 25 вер, 2022 07:15
Спати в цей час треба а не по Сексам ходити
)). В мене все ок.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:20
Алексей77 написав:
Что происходит не приходят эсэмэс при входе в sense
Зачем они нужны при входе?
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Vorlon
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:24
Vorlon написав: Алексей77 написав:
Что происходит не приходят эсэмэс при входе в sense
Зачем они нужны при входе?
Є люди які бояться довірити власний відбиток пальця своїй слухавці. Часто вони ще носять шапочку з фольги на маківці, але не завжди
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Alien
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Суб 24 вер, 2022 21:22
root
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