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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

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Альфа-Банк 3.8 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
13
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:32

Re: Альфа-Банк

А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 17:52

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:А що зробили з випискою в МАБі? Починаючи з 14 вересня лише 40% купівель відображається?
Таке вже було в серпні :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 00:12

Re: Альфа-Банк

Не заходит ни в Sense, ни в старую аппку ни в Вебку.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 04:32

  moveton написав:
  GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора

Но в этой ветке об этом в курсе уже 5 дней :) Да и в других ветках где-то 19го обсуждали, что в первых извещенях, вроде, говорили, что так с любого перевода, а потом уточнили, что только валютного.

Если пополнение в валюте по номеру счёта будут брать комиссию?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 04:32

Re: Альфа-Банк

Что происходит не приходят эсэмэс при входе в sense
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 07:15

Спати в цей час треба а не по Сексам ходити :))). В мене все ок.
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:20

  Алексей77 написав:Что происходит не приходят эсэмэс при входе в sense

Зачем они нужны при входе?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:31

Re: Альфа-Банк

Як можна дізнатися, яким буде кінцевий курс на Хамелеоні при розрахунку в Польщі, якщо умовно він не зміниться протягом тижня?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:05

  Пансер написав:Як можна дізнатися, яким буде кінцевий курс на Хамелеоні при розрахунку в Польщі, якщо умовно він не зміниться протягом тижня?

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %82%D1%96- Сайт курсов VISA и вперёд. Не забывать добавлять OIF. Если вдруг не возьмут, будет приятным сюрпризом. Возможно, как на страничке обещают, VISA сама на своём сайте его учтёт, но не факт.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:04

  Vorlon написав:
  Алексей77 написав:Что происходит не приходят эсэмэс при входе в sense

Зачем они нужны при входе?

Перекинула на страницу регистрации и не приходят эсэмэски
Алексей77
 
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