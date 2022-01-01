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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:29

Re: Альфа-Банк

Быро забирайте, активируйте, аннулируйте старые... тогда абонка за Вайт будет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:12

Re: Альфа-Банк

Авчомсмысол?
Тяжко зробити 25 копійчаних платежів за місяць для безкоштовного обслуговування рахунку? Так у блека ліміти на зняття ніби кращі. Чи може є інші нюанси?
alibob
 
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  #<1 ... 471472473474
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