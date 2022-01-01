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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 18:29
Быро забирайте, активируйте, аннулируйте старые... тогда абонка за Вайт будет
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Додано: Пон 26 вер, 2022 19:12
Авчомсмысол?
Тяжко зробити 25 копійчаних платежів за місяць для безкоштовного обслуговування рахунку? Так у блека ліміти на зняття ніби кращі. Чи може є інші нюанси?
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