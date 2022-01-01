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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:29

Re: Альфа-Банк

Быро забирайте, активируйте, аннулируйте старые... тогда абонка за Вайт будет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:12

Re: Альфа-Банк

Авчомсмысол?
Тяжко зробити 25 копійчаних платежів за місяць для безкоштовного обслуговування рахунку? Так у блека ліміти на зняття ніби кращі. Чи може є інші нюанси?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:05

А є де умови на тариф почитати? а то тей що на сайті нема пункту про кількість платежів. https://alfabank.ua/storage/files/Tarri ... .05.20.pdf
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:21

root, тёта Алла до сих пор не в состоянии выложить ссылку на свои же тарифы хотя бы этого года, а не позапрошлого. Она может.
Можно на стороннем заборе: https://finsee.com/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D ... %B0/#Black Оно, судя по ставке доходного сейфа, ещё прошлого года, но в плане абонплаты уже опять верное.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:27

Дякую moveton
це якшо не помиляюсь то в Сенсі начебто й лічильник був по кількості платежів, ну до блек платінум точно кажись було.
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:32

  root написав:це якшо не помиляюсь то в Сенсі начебто й лічильник був по кількості платежів, ну до блек платінум точно кажись було.

Кстати, порылся по сайту. Есть там всё. Только кусочками. К текущим тарифам нужно прикладывать: дельту-раз и дельту-два.
В Сенсе всё по-прежнему показывается, да: количество платежей, сумма платежей, средняя сумма на счетах. Там же и подсказывается и сколько надо для бесплатности и выполнено ли условие.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:35

Во! https://alfabank.ua/packages тільки з головної туди не розумію як попасти можна, це по ссилці з сайту що Ви надали :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:41

  root написав:Во! https://alfabank.ua/packages тільки з головної туди не розумію як попасти можна, це по ссилці з сайту що Ви надали :)

https://old.alfabank.ua/ -> "Картки" -> "Дебетові пакети White, Black, Graphite" и пойдёт туда редирект.
Или, если на новом сайте, то кнопочка в правом верхнем углу и там "Дебетові картки".
Востаннє редагувалось moveton в Пон 26 вер, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:44

так я і кажу, ось тут все є нове, свіже https://alfabank.ua/packages
root
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:46

  root написав:так я і кажу, ось тут все є нове, свіже https://alfabank.ua/packages

Так и я про неё. Да, согласен, свежее. Хоть и гордо написано "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020". А что эта инфа не продублирована на страничке самой карты - это у Аллы нормально. Вообще же на сайте написано, не подкопаешься. А лёгкого поиска никто не обещал.
moveton
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