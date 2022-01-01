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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 18:29
Re: Альфа-Банк
Быро забирайте, активируйте, аннулируйте старые... тогда абонка за Вайт будет
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:12
Re: Альфа-Банк
Авчомсмысол?
Тяжко зробити 25 копійчаних платежів за місяць для безкоштовного обслуговування рахунку? Так у блека ліміти на зняття ніби кращі. Чи може є інші нюанси?
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:05
А є де умови на тариф почитати? а то тей що на сайті нема пункту про кількість платежів.
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:21
root, тёта Алла до сих пор не в состоянии выложить ссылку на свои же тарифы
Можно на стороннем заборе:
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:27
Дякую moveton
це якшо не помиляюсь то в Сенсі начебто й лічильник був по кількості платежів, ну до блек платінум точно кажись було.
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:32
Кстати, порылся по сайту. Есть там всё. Только кусочками. К текущим тарифам нужно прикладывать:
В Сенсе всё по-прежнему показывается, да: количество платежей, сумма платежей, средняя сумма на счетах. Там же и подсказывается и сколько надо для бесплатности и выполнено ли условие.
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:35
Во!
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:41
Или, если на новом сайте, то кнопочка в правом верхнем углу и там "Дебетові картки".
Востаннє редагувалось moveton в Пон 26 вер, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:44
так я і кажу, ось тут все є нове, свіже
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:46
Так и я про неё. Да, согласен, свежее. Хоть и гордо написано "ПАКЕТИ ПОСЛУГ NEW з 25.05.2020". А что эта инфа не продублирована на страничке самой карты - это у Аллы нормально. Вообще же на сайте написано, не подкопаешься. А лёгкого поиска никто не обещал.
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