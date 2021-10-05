Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:22
Re: Альфа-Банк
Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51
закинет, чего ж нет, если все выполните: заказ валюты за 10 дней, наличие гривны под покупку нал валюты
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:20
А сейчас под несчастную $1000 может и не быть? В спокойное время да, помню этот геморрой со сдачей валюты в белую: у минимум половины банков "свободной гривны нет, заказывайте, завтра поменяете". Сейчас должны бы валюту сметать.
Ну а заказ... Я бы просто в отделении спросил нужен ли им в таком случае заказ или им нафиг не упёрлось возить валюту туда-сюда. Я бы ожидал второе.
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