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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 472473474475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:22

Re: Альфа-Банк

Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)
Shummi
 
Повідомлень: 461
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51

  Shummi написав:Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)


закинет, чего ж нет, если все выполните: заказ валюты за 10 дней, наличие гривны под покупку нал валюты
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:20

  cohan написав:наличие гривны под покупку нал валюты

А сейчас под несчастную $1000 может и не быть? В спокойное время да, помню этот геморрой со сдачей валюты в белую: у минимум половины банков "свободной гривны нет, заказывайте, завтра поменяете". Сейчас должны бы валюту сметать.
Ну а заказ... Я бы просто в отделении спросил нужен ли им в таком случае заказ или им нафиг не упёрлось возить валюту туда-сюда. Я бы ожидал второе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:41

cohan
В Харькове. заказ наличной валюты невозможен :D
Так говорит Алла)
Shummi
 
Повідомлень: 461
З нами з: 08.12.14
Подякував: 190 раз.
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  #<1 ... 472473474475
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