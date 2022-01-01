Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:22
Re: Альфа-Банк
Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51
закинет, чего ж нет, если все выполните: заказ валюты за 10 дней, наличие гривны под покупку нал валюты
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:20
А сейчас под несчастную $1000 может и не быть? В спокойное время да, помню этот геморрой со сдачей валюты в белую: у минимум половины банков "свободной гривны нет, заказывайте, завтра поменяете". Сейчас должны бы валюту сметать.
Ну а заказ... Я бы просто в отделении спросил нужен ли им в таком случае заказ или им нафиг не упёрлось возить валюту туда-сюда. Я бы ожидал второе.
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:07
Додано: Вів 27 вер, 2022 17:21
Re: Альфа-Банк
Cходил в отделение девочки говорят что заказывать можно) Буду седня пробовать и отчитаюсь как сниму! Хотел перевложить баксы которые лежат мертвым грузом в Альфе на Соц Депо)
Додано: Вів 27 вер, 2022 17:26
Допустим, можно. А именно нужно? Алле обязательно, чтобы кассир лишние денежные бумажки подержал и посчитал?
Хотя может и оправдано. Была валюта у банка на счету, а стала кэшем в отделении и её стало можно по 42.40 кому-то продать. Или своим по 41.
Додано: Вів 27 вер, 2022 17:40
Re: Альфа-Банк
НУ Алла чего то мне соц депо в Приложении не дает) перевложу в Приват.
Остальное выведу на крипту и на брокера. Тольку от лежащих долларов та все равно нет.
Это когда война прям тут и тебя останавливает человек с автоматом, то лучше чтобы у тебя была маленькая карточка, а то и вообще без нее, чем пакет с 10 и более к баксов)
Додано: Вів 27 вер, 2022 17:56
Как оно в стране по-разному У меня строго обратная проблема: крипты завались, но мебельщики требуют наличные доллары. Но да, более мирное место, чем Харьков, хотя человеки с автоматами тоже имеются.
Додано: Вів 27 вер, 2022 18:31
Re: Альфа-Банк
Вибирає депозити, валюту від 3 місяців, побачите курс конвертаційного депо і вибираєте гривневу картку от і все
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