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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 472473474475

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Альфа-Банк 3.8 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:22

Re: Альфа-Банк

Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:51

  Shummi написав:Господа, а кто сталкивался, если я сниму с карту 1к$ к примеру в кассе, алла закинет в гривне по курсу в окне на мою же карту. Ну вот сегодня 41,7 к примеру светит.
Или откажется?
Хочу понять, бегать по обменкам, или так можно провернуть)


закинет, чего ж нет, если все выполните: заказ валюты за 10 дней, наличие гривны под покупку нал валюты
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:20

  cohan написав:наличие гривны под покупку нал валюты

А сейчас под несчастную $1000 может и не быть? В спокойное время да, помню этот геморрой со сдачей валюты в белую: у минимум половины банков "свободной гривны нет, заказывайте, завтра поменяете". Сейчас должны бы валюту сметать.
Ну а заказ... Я бы просто в отделении спросил нужен ли им в таком случае заказ или им нафиг не упёрлось возить валюту туда-сюда. Я бы ожидал второе.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:41

cohan
В Харькове. заказ наличной валюты невозможен :D
Так говорит Алла)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:07

  Shummi написав:cohan
В Харькове. заказ наличной валюты невозможен :D
Так говорит Алла)


спросите у Аллы "чей Харьков"?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:21

Re: Альфа-Банк

Cходил в отделение :-) девочки говорят что заказывать можно) Буду седня пробовать и отчитаюсь как сниму! Хотел перевложить баксы которые лежат мертвым грузом в Альфе на Соц Депо)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:26

  Shummi написав:Cходил в отделение :-) девочки говорят что заказывать можно)

Допустим, можно. А именно нужно? Алле обязательно, чтобы кассир лишние денежные бумажки подержал и посчитал?
Хотя может и оправдано. Была валюта у банка на счету, а стала кэшем в отделении и её стало можно по 42.40 кому-то продать. Или своим по 41.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:40

Re: Альфа-Банк

НУ Алла чего то мне соц депо в Приложении не дает) перевложу в Приват.
Остальное выведу на крипту и на брокера. Тольку от лежащих долларов та все равно нет.
Это когда война прям тут и тебя останавливает человек с автоматом, то лучше чтобы у тебя была маленькая карточка, а то и вообще без нее, чем пакет с 10 и более к баксов)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:56

  Shummi написав:Остальное выведу на крипту и на брокера. Тольку от лежащих долларов та все равно нет.
Это когда война прям тут и тебя останавливает человек с автоматом, то лучше чтобы у тебя была маленькая карточка, а то и вообще без нее, чем пакет с 10 и более к баксов)

Как оно в стране по-разному :lol: У меня строго обратная проблема: крипты завались, но мебельщики требуют наличные доллары. Но да, более мирное место, чем Харьков, хотя человеки с автоматами тоже имеются.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 18:31

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:НУ Алла чего то мне соц депо в Приложении не дает)

Вибирає депозити, валюту від 3 місяців, побачите курс конвертаційного депо і вибираєте гривневу картку от і все :)
Zochan
 
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