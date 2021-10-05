RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:39

Re: Альфа-Банк

Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)
Shummi
 
Повідомлень: 466
З нами з: 08.12.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:13

  Shummi написав:Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)


что бы дало оформлять нужно иметь на счету гривны (хамон, комфорт) и выбрать баксовый депозит 3 месяца.
mephala
 
Повідомлень: 7612
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:07

mephala
Так а что если оно видит что гривен нет, то оно такую карту и не предлагает чтоли?
Спасибо за наводку, завтра попробую. Но вроде пробовал когда гривні есть, все равно не давало
Shummi
 
Повідомлень: 466
З нами з: 08.12.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:27

  Shummi написав:mephala
Так а что если оно видит что гривен нет, то оно такую карту и не предлагает чтоли?
Спасибо за наводку, завтра попробую. Но вроде пробовал когда гривні есть, все равно не давало


я был поставил сначала 1 месяц депо то источник был только баксовая карта.
когда поставил 3 месяца к баксовой карте добавились комфорт и хамон в качестве источника списания денег.
так что вполне возможно что проверяет не только срок на какой оформляете но и наличие денег для списания. чисто предположил.
mephala
 
Повідомлень: 7612
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:30

Re: Альфа-Банк

на 1 месяц с гривневой и нельзя открыть, а на 3 можно. Я выбираю, у меня только баксовые карточки. Но уточню завтра в отделении)
Shummi
 
Повідомлень: 466
З нами з: 08.12.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 473474475476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 244, 245, 246
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2455 1398121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 22:05
VASH
Агропросперіс Банк 1, 2, 3, 4, 5
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
43 21732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 20:45
Ромасик
Банк Власний Рахунок 1 ... 73, 74, 75
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
744 593570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 19:12
чик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4755)
28.09.2022 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.