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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

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Альфа-Банк 3.8 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:39

Re: Альфа-Банк

Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:13

  Shummi написав:Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)


что бы дало оформлять нужно иметь на счету гривны (хамон, комфорт) и выбрать баксовый депозит 3 месяца.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:07

mephala
Так а что если оно видит что гривен нет, то оно такую карту и не предлагает чтоли?
Спасибо за наводку, завтра попробую. Но вроде пробовал когда гривні есть, все равно не давало
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:27

  Shummi написав:mephala
Так а что если оно видит что гривен нет, то оно такую карту и не предлагает чтоли?
Спасибо за наводку, завтра попробую. Но вроде пробовал когда гривні есть, все равно не давало


я был поставил сначала 1 месяц депо то источник был только баксовая карта.
когда поставил 3 месяца к баксовой карте добавились комфорт и хамон в качестве источника списания денег.
так что вполне возможно что проверяет не только срок на какой оформляете но и наличие денег для списания. чисто предположил.
mephala
 
Повідомлень: 7612
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:30

Re: Альфа-Банк

на 1 месяц с гривневой и нельзя открыть, а на 3 можно. Я выбираю, у меня только баксовые карточки. Но уточню завтра в отделении)
Shummi
 
Повідомлень: 466
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:13

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:на 1 месяц с гривневой и нельзя открыть, а на 3 можно. Я выбираю, у меня только баксовые карточки. Но уточню завтра в отделении)
Поповніть гривневу картку на пару гривень і перевірте, бо проблема, що 0 на картці.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:28

А поповнити вже відкритий пільговий депо з гривневої картки вже ніяк? дає вибрати тільки доларовий рахунок.
root
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Повідомлень: 1060
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:45

Re: Альфа-Банк

root написав:А поповнити вже відкритий пільговий депо з гривневої картки вже ніяк? дає вибрати тільки доларовий рахунок.
Так і повинно бути, купівля валюти за гривню на депозит від 3 місяців.
Zochan
 
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