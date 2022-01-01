Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:39
Re: Альфа-Банк
Вот у меня этого нет) я подозреваю потому что у меня на счетудостаточно долларов, и Алле не выгодно чтобы я их перевложил по Социальному)
Приложение обновлено, если сомневаетесь, во всех остальных банках я открыл, а в Алле это именно так)
Додано: Вів 27 вер, 2022 22:13
что бы дало оформлять нужно иметь на счету гривны (хамон, комфорт) и выбрать баксовый депозит 3 месяца.
Додано: Вів 27 вер, 2022 23:07
mephala
Так а что если оно видит что гривен нет, то оно такую карту и не предлагает чтоли?
Спасибо за наводку, завтра попробую. Но вроде пробовал когда гривні есть, все равно не давало
Додано: Вів 27 вер, 2022 23:27
я был поставил сначала 1 месяц депо то источник был только баксовая карта.
когда поставил 3 месяца к баксовой карте добавились комфорт и хамон в качестве источника списания денег.
так что вполне возможно что проверяет не только срок на какой оформляете но и наличие денег для списания. чисто предположил.
Додано: Вів 27 вер, 2022 23:30
Re: Альфа-Банк
на 1 месяц с гривневой и нельзя открыть, а на 3 можно. Я выбираю, у меня только баксовые карточки. Но уточню завтра в отделении)
Додано: Сер 28 вер, 2022 09:13
Re: Альфа-Банк
Поповніть гривневу картку на пару гривень і перевірте, бо проблема, що 0 на картці.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:28
А поповнити вже відкритий пільговий депо з гривневої картки вже ніяк? дає вибрати тільки доларовий рахунок.
Додано: Сер 28 вер, 2022 10:45
Re: Альфа-Банк
Так і повинно бути, купівля валюти за гривню на депозит від 3 місяців.
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