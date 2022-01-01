Приват, як і Алла, не дає поповнювати, після натискання поповнити також доступна лише дол.картка або рахунок...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 11:38
Приват, як і Алла, не дає поповнювати, після натискання поповнити також доступна лише дол.картка або рахунок...
Додано: Сер 28 вер, 2022 11:40
Vadim1212
Та все у меня есть, и валютный счет и гривна на счету)
И телефоны бабушки и мамы с приложением Сенс, где я вижу как открывается этот депозит в гривне)
Только у меня и так есть депозиты в баксах, и на счету баксы лежат, и видать Альфа заблочила эту опцию для таких клиентов, чтобы не перевкладывались, по Социальному курсу
Додано: Сер 28 вер, 2022 12:16
Доречи, в додатку дружини та сама ситуація, теж не дає допо відкривати, хоча і картка та сама хамелиончик і рахунок є доляровий... Плюнули і забили болт.
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