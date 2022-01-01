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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

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Альфа-Банк 3.8 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:38

  root написав:Та в оману вводить опис де дозволяється поповнювати ці депо. А по факту тільки з долярового рахунку\картки.
Навіть якщо депо не повний(не 50тис. грн.)

p.s.
в Райфазена можна це робити ;)


Приват, як і Алла, не дає поповнювати, після натискання поповнити також доступна лише дол.картка або рахунок...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:40

Vadim1212
Та все у меня есть, и валютный счет и гривна на счету)
И телефоны бабушки и мамы с приложением Сенс, где я вижу как открывается этот депозит в гривне)
Только у меня и так есть депозиты в баксах, и на счету баксы лежат, и видать Альфа заблочила эту опцию для таких клиентов, чтобы не перевкладывались, по Социальному курсу
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:16

Доречи, в додатку дружини та сама ситуація, теж не дає допо відкривати, хоча і картка та сама хамелиончик і рахунок є доляровий... Плюнули і забили болт.
root
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 13:58

Shummi
у меня также и депо есть и счета и карты валютные и в день оформления снимал долл и евро со счетов но депозит не мог открыть (Ios)
зашел в свой sense с другого устройства ( Андроид) и оно мне написвло что нужно открыть валютный счет для возврата средств. Открыл счет и депо провелся.
остатки в банке здесь не причем
Еще если недавно снимали в банке с карточного счета валюту, гляньте на статус карты.
При оформлении ордера ее блокируют а потом могут забыть разблокировать
У меня так последний раз было по обоим картам
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Сер 28 вер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:01

Re: Альфа-Банк

Vadim1212 написав:Shummi
у меня также и депо есть и счета и карты валютные но депозит не мог открыть (Ios)
зашел в свой sense с другого устройства ( Андроид) и оно мне написвло что нужно открыть валютный счет для возврата средств. Открыл счет и депо провелся.
остатки в банке здесь не причем
У мене поточних немає є тільки валютні картки, відкрилось без проблем.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:07

  root написав:Доречи, в додатку дружини та сама ситуація, теж не дає допо відкривати, хоча і картка та сама хамелиончик і рахунок є доляровий... Плюнули і забили болт.

Не исключено, что после сноса и переустановки Сенса бы разрешило. Если на другой девайс поставить не вариант. Но болт - это тоже правильно.
moveton
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