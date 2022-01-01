RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 43
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
2%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
14
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:38

  root написав:Та в оману вводить опис де дозволяється поповнювати ці депо. А по факту тільки з долярового рахунку\картки.
Навіть якщо депо не повний(не 50тис. грн.)

p.s.
в Райфазена можна це робити ;)


Приват, як і Алла, не дає поповнювати, після натискання поповнити також доступна лише дол.картка або рахунок...
patrikk
 
Повідомлень: 251
З нами з: 25.06.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:40

Vadim1212
Та все у меня есть, и валютный счет и гривна на счету)
И телефоны бабушки и мамы с приложением Сенс, где я вижу как открывается этот депозит в гривне)
Только у меня и так есть депозиты в баксах, и на счету баксы лежат, и видать Альфа заблочила эту опцию для таких клиентов, чтобы не перевкладывались, по Социальному курсу
Shummi
 
Повідомлень: 467
З нами з: 08.12.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:16

Доречи, в додатку дружини та сама ситуація, теж не дає допо відкривати, хоча і картка та сама хамелиончик і рахунок є доляровий... Плюнули і забили болт.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 04.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 13:58

Shummi
у меня также и депо есть и счета и карты валютные и в день оформления снимал долл и евро со счетов но депозит не мог открыть (Ios)
зашел в свой sense с другого устройства ( Андроид) и оно мне написвло что нужно открыть валютный счет для возврата средств. Открыл счет и депо провелся.
остатки в банке здесь не причем
Еще если недавно снимали в банке с карточного счета валюту, гляньте на статус карты.
При оформлении ордера ее блокируют а потом могут забыть разблокировать
У меня так последний раз было по обоим картам
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Сер 28 вер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Vadim1212
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:01

Re: Альфа-Банк

Vadim1212 написав:Shummi
у меня также и депо есть и счета и карты валютные но депозит не мог открыть (Ios)
зашел в свой sense с другого устройства ( Андроид) и оно мне написвло что нужно открыть валютный счет для возврата средств. Открыл счет и депо провелся.
остатки в банке здесь не причем
У мене поточних немає є тільки валютні картки, відкрилось без проблем.
Zochan
 
Повідомлень: 638
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:07

  root написав:Доречи, в додатку дружини та сама ситуація, теж не дає допо відкривати, хоча і картка та сама хамелиончик і рахунок є доляровий... Плюнули і забили болт.

Не исключено, что после сноса и переустановки Сенса бы разрешило. Если на другой девайс поставить не вариант. Но болт - это тоже правильно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2392
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 16:47

23 вересня 2022 року в парламенті було зареєстровано Законопроект №8069, який на ринку вже назвали законом, який дозволить націоналізувати банк за 1 гривню. Про це йдеться у колонці директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика на censor.net. При цьому автор переконаний, що законопроект прописаний саме під Альфа-банк.
https://ukranews.com/ua/news/884736-alf ... vnyu-kulyk
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11043
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:09

некрофілія детект :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 04.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:37

чи підкаже хтось, якщо відкривати валютний депо з гривневої картки, то чи потрібна при цьому наявність валютного рахунку (чи картки)? ну щоб депо потім на нього повернути. чи такий рахунок сам відкриється (як в деяких банках) чи потрібно відкривати самому, до відкриття депо?
і чи досі актуальна тема про коміс з забиранням депо з поточного, і щоб цього уникнути, слід поваляти гроші на ощадному 14 днів і звідти забирати?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:40

Валяйся невалйся на рахунку, всеодно Ала хоче %

Як варіант відкрити пакет білий, і на валютну картку потім перевести.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 04.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 474475476477
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 15, 16, 17
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
162 249086
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 17:04
J
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 245, 246, 247
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2465 1399100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 15:07
VASH
Райффайзен Банк 1 ... 47, 48, 49
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
488 478295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 вер, 2022 10:56
vasyatko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4770)
28.09.2022 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.