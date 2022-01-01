Приват, як і Алла, не дає поповнювати, після натискання поповнити також доступна лише дол.картка або рахунок...
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Додано: Сер 28 вер, 2022 11:38
Приват, як і Алла, не дає поповнювати, після натискання поповнити також доступна лише дол.картка або рахунок...
Додано: Сер 28 вер, 2022 11:40
Vadim1212
Та все у меня есть, и валютный счет и гривна на счету)
И телефоны бабушки и мамы с приложением Сенс, где я вижу как открывается этот депозит в гривне)
Только у меня и так есть депозиты в баксах, и на счету баксы лежат, и видать Альфа заблочила эту опцию для таких клиентов, чтобы не перевкладывались, по Социальному курсу
Додано: Сер 28 вер, 2022 12:16
Доречи, в додатку дружини та сама ситуація, теж не дає допо відкривати, хоча і картка та сама хамелиончик і рахунок є доляровий... Плюнули і забили болт.
Додано: Сер 28 вер, 2022 13:58
Shummi
у меня также и депо есть и счета и карты валютные и в день оформления снимал долл и евро со счетов но депозит не мог открыть (Ios)
зашел в свой sense с другого устройства ( Андроид) и оно мне написвло что нужно открыть валютный счет для возврата средств. Открыл счет и депо провелся.
остатки в банке здесь не причем
Еще если недавно снимали в банке с карточного счета валюту, гляньте на статус карты.
При оформлении ордера ее блокируют а потом могут забыть разблокировать
У меня так последний раз было по обоим картам
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Сер 28 вер, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:01
Re: Альфа-Банк
У мене поточних немає є тільки валютні картки, відкрилось без проблем.
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:07
Не исключено, что после сноса и переустановки Сенса бы разрешило. Если на другой девайс поставить не вариант. Но болт - это тоже правильно.
Додано: Сер 28 вер, 2022 16:47
23 вересня 2022 року в парламенті було зареєстровано Законопроект №8069, який на ринку вже назвали законом, який дозволить націоналізувати банк за 1 гривню. Про це йдеться у колонці директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика на censor.net. При цьому автор переконаний, що законопроект прописаний саме під Альфа-банк.
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:37
чи підкаже хтось, якщо відкривати валютний депо з гривневої картки, то чи потрібна при цьому наявність валютного рахунку (чи картки)? ну щоб депо потім на нього повернути. чи такий рахунок сам відкриється (як в деяких банках) чи потрібно відкривати самому, до відкриття депо?
і чи досі актуальна тема про коміс з забиранням депо з поточного, і щоб цього уникнути, слід поваляти гроші на ощадному 14 днів і звідти забирати?
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:40
Валяйся невалйся на рахунку, всеодно Ала хоче %
Як варіант відкрити пакет білий, і на валютну картку потім перевести.
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