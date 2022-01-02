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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:56

Re: Альфа-Банк

Я так понимаю у Аллы совсем дела плохи... Стоит ли ждать банкротства этого банка, вот в чём вопрос...

Начнём с того что Алла украла у меня $3 000 со счёта с ценными бумагами не исполнив ордер на продажу акций в 16:00 24.02.2022 г.

Далее Алла срезала около 70к кредлимита даже не обратив внимания на то что у неё лежат мои деньги.

Далее Алла нагадила в моей кредитной истории, нарисовав просрочку более 6 месяцев там, где её не было. Узнал о ней совершенно случайно.

Ну а теперь вишенка на торте - Алла начала резать кредитные лимиты в несанкционированный овердрафт, чего ранее никогда не делала.

Я уже молчу про то что новомодный налох на кредитки в 100 грн плавно выводит все карты из грейса, поскольку списание идёт как снятие налички, а наличка у альфы, в отличие от нормальных банков, гасится самой последней.

Итоги сотрудничества с Альфа банком: за 6 последних месяцев Альфа банк принёс лично мне приблизительно 250 000 грн чистого убытка и ещё непонятно что там с кредитной историей сейчас происходит...

На фоне вышеописанного довольно смешно выглядят обсуждения насчёт возможности доверить этому "банку" валюту, в неспокойное время, учитывая все действия банка за последние 8 лет...

P. S.
Этот "банк" даже заблокировал для меня участие в разного рода ахцыях 80/20 и т. п, чем естественно поставил себя в конец очереди на погашение. Очень жаль что Альфабанк из лучшего в Украине, после Дельтабанка, решил превратиться в говнобанк.
cdj2
 
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