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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:56

Re: Альфа-Банк

Я так понимаю у Аллы совсем дела плохи... Стоит ли ждать банкротства этого банка, вот в чём вопрос...

Начнём с того что Алла украла у меня $3 000 со счёта с ценными бумагами не исполнив ордер на продажу акций в 16:00 24.02.2022 г.

Далее Алла срезала около 70к кредлимита даже не обратив внимания на то что у неё лежат мои деньги.

Далее Алла нагадила в моей кредитной истории, нарисовав просрочку более 6 месяцев там, где её не было. Узнал о ней совершенно случайно.

Ну а теперь вишенка на торте - Алла начала резать кредитные лимиты в несанкционированный овердрафт, чего ранее никогда не делала.

Я уже молчу про то что новомодный налох на кредитки в 100 грн плавно выводит все карты из грейса, поскольку списание идёт как снятие налички, а наличка у альфы, в отличие от нормальных банков, гасится самой последней.

Итоги сотрудничества с Альфа банком: за 6 последних месяцев Альфа банк принёс лично мне приблизительно 250 000 грн чистого убытка и ещё непонятно что там с кредитной историей сейчас происходит...

На фоне вышеописанного довольно смешно выглядят обсуждения насчёт возможности доверить этому "банку" валюту, в неспокойное время, учитывая все действия банка за последние 8 лет...

P. S.
Этот "банк" даже заблокировал для меня участие в разного рода ахцыях 80/20 и т. п, чем естественно поставил себя в конец очереди на погашение. Очень жаль что Альфабанк из лучшего в Украине, после Дельтабанка, решил превратиться в говнобанк.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 12:57

  cdj2 написав: Алла украла у меня $3 000 со счёта с ценными бумагами не исполнив ордер на продажу акций в 16:00 24.02.2022 г.

В публичном договоре вроде было 1 рабочий день?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:01

cdj2
после 24-02-2022 лимиты резали всем. не зависимо от наличия денег в банке.
и лимиты резались в несанкционированный овердрафт не только у вас. но такое было не у всех и как я понимю те кто попал на такое им лимит обрезали по счету но на момент обрезания были еще покупки в блоке которые потом и загнали в овердрафт.
так что ваше возмущение по этим двум пунктам вызывает только удивление. лимиты резали все банки БСУ.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 29 вер, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:01

Re: Альфа-Банк

Господа, а что говорят что с гривневых карт Альфы стали проходить платежи на верлют, кто знает, и по какому курсу?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:05

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:лимиты резали все банки БСУ.

но никто не резал лимиты в овер, а затем еще и начислял штраф за этот овер!! :twisted:
Подобная практика была у Алки в марте-апреле, потом прекратилась...и вот с середины сентября опять возобновилась!!
Нужно смело писать в Чат и требовать сторнировать комисс за овер, который они сами тупо и создают, хай выгребают :evil:
Причем у меня, например, 3 кредитки, и на одной было порядка 3000 кредитных, а на другой шото типа 100...так дура Алка срезала со 100 порядка 1500, загнав ее в овер на -1400... Тупо!! :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:21

  Amethyst написав:но никто не резал лимиты в овер, а затем еще и начислял штраф за этот овер!! :twisted:

не знаю что щас но тогда в начале весны в овер пошло из-за криворукости програмеров аллы. забыли что ли с кем работаете?
100% лимит обрезали по счету но те у кого допроводились покупки те и попали в овер. проблема то была не у всех. хотя лимит резали всем.
а по поводу штрафа - не готов утверждать но вроде все пени и штрафы были отменены. только стандартные проценты банки насчитывали.

ЗЫ
на кредитке где оставалось 100 грн кредитных там было все проведено или опять таки попали на ножницы когда алла срезала по счету а следом провела покупки которые в блоке висели загнав карту в овер?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 29 вер, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:29

mephala

Под штрафом подразумевается отсутствие грейса и двойной процент за использование кредлимита.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:33

  mephala написав:cdj2
лимиты резали все банки БСУ.

Мне ни один банк с 24-го не обрезал лимит, даже приват. Более того приват поставил на паузу все рассрочки имевшиеся на тот момент.

Приват обрезал мне лимит потом... Через 7 месяцев... Когда Алла нарисовала в БКИ несуществующую просрочку более 6 месяцев.

Многие банки в марте наоборот налили кредитного лимита. Даже приват сейчас просит меня кредлимит поднять. Только Алле плохо. Ещё и этот шкандаль с Аккордом...
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 13:47

cdj2
ну тогда понятно че вы возмущаетесь =)
у меня например кредитки всех банков были срезаны. некоторые в ноль срезали.
потом постепенно раздуплялись и возвращали лимиты но изначально все перетрухали и порезали лимиты.
и банки резали не только мне. так что не знаю в каких банках вы обитаете что вам вот так никто не обрезал лимит а только одна алка.

ЗЫ
от не поверю что у вас нету карты моно. котобанда обнулила лимиты всем.
хотя не. не обнулила. обрезала до 10К.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 14:04

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:на кредитке где оставалось 100 грн кредитных там было все проведено или опять таки попали на ножницы когда алла срезала по счету а следом провела покупки которые в блоке висели загнав карту в овер?
Да, сделал покупку, которая только завтра проведется по счету, но сегодня тупо срезали лимит.
Весною Алка после такого возвращала срезаный лимит, но на оте 1400 уже начисляла ежедневно 40% годовых как на снятие нала. Тупо
Вот все лето подобные покупки проходили нормально. Видать кто-то смузи прокисший опять хапанул :mrgreen:
Amethyst
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