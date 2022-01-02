Додано: Чет 29 вер, 2022 11:56

Я так понимаю у Аллы совсем дела плохи... Стоит ли ждать банкротства этого банка, вот в чём вопрос...



Начнём с того что Алла украла у меня $3 000 со счёта с ценными бумагами не исполнив ордер на продажу акций в 16:00 24.02.2022 г.



Далее Алла срезала около 70к кредлимита даже не обратив внимания на то что у неё лежат мои деньги.



Далее Алла нагадила в моей кредитной истории, нарисовав просрочку более 6 месяцев там, где её не было. Узнал о ней совершенно случайно.



Ну а теперь вишенка на торте - Алла начала резать кредитные лимиты в несанкционированный овердрафт, чего ранее никогда не делала.



Я уже молчу про то что новомодный налох на кредитки в 100 грн плавно выводит все карты из грейса, поскольку списание идёт как снятие налички, а наличка у альфы, в отличие от нормальных банков, гасится самой последней.



Итоги сотрудничества с Альфа банком: за 6 последних месяцев Альфа банк принёс лично мне приблизительно 250 000 грн чистого убытка и ещё непонятно что там с кредитной историей сейчас происходит...



На фоне вышеописанного довольно смешно выглядят обсуждения насчёт возможности доверить этому "банку" валюту, в неспокойное время, учитывая все действия банка за последние 8 лет...



P. S.

Этот "банк" даже заблокировал для меня участие в разного рода ахцыях 80/20 и т. п, чем естественно поставил себя в конец очереди на погашение. Очень жаль что Альфабанк из лучшего в Украине, после Дельтабанка, решил превратиться в говнобанк.