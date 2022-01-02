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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 15:13
mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
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cdj2
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10
cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем
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mephala
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Додано: Чет 29 вер, 2022 16:17
mephala написав: cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем
Мені моно теж не зрізав
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Faceless
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