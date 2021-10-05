RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:13

mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
cdj2
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10

  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 7619
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:17

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
Мені моно теж не зрізав
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32067
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7587 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:26

  Faceless написав:
mephala написав:
  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
Мені моно теж не зрізав

Аналогічно.
nord
 
Повідомлень: 122
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:59

Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови. Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.
За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого. Підозрюю якийсь технічний збій, який не протримається довго. Пакет вайт, зняття в межах безкоштовного місячного ліміту, тому комісія відсутня, та й вона б збільшила курс, а не зменшила. У всіх інших банках арифметика збігається, хоча рахувати доводиться іноді по-різному.

І, таким чином, по факту Альфа виявилась найменш жадібним банком с усіх.
Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "лідер" - "Власний рахунок".
M-Audio
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 23.03.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 476477478479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, ramaz, root, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 73, 74, 75
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
745 593851
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 18:05
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 246, 247, 248
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2473 1400449
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 17:56
Кащей
Креді Агріколь Банк 1 ... 6, 7, 8
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
77 35448
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 17:26
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.