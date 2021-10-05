RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:13

mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
cdj2
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10

  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 7619
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:17

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
Мені моно теж не зрізав
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32069
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7587 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:26

  Faceless написав:
mephala написав:
  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
Мені моно теж не зрізав

Аналогічно.
nord
 
Повідомлень: 122
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:59

Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови. Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.
За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого. Підозрюю якийсь технічний збій, який не протримається довго. Пакет вайт, зняття в межах безкоштовного місячного ліміту, тому комісія відсутня, та й вона б збільшила курс, а не зменшила. У всіх інших банках арифметика збігається, хоча рахувати доводиться іноді по-різному.

І, таким чином, по факту Альфа виявилась найменш жадібним банком с усіх.
Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "лідер" - "Власний рахунок".
M-Audio
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 23.03.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:38

Re: Альфа-Банк

Как здоровье у альфасамца?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7807
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 20:11

  Faceless написав:
mephala написав:
  cdj2 написав:mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.


у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем :mrgreen:
Мені моно теж не зрізав


який був? бо в мене як описано вище - був 100, зрізали до 0, трохи пізніше повернули 10, наразі знов 100
DmitryZP
 
Повідомлень: 4125
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 476477478479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, IDAN, kostya77, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 246, 247, 248
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2475 1400577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 19:19
newbie
Банк Власний Рахунок 1 ... 73, 74, 75
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
745 593886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 18:05
M-Audio
Креді Агріколь Банк 1 ... 6, 7, 8
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
77 35465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 17:26
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1691)
29.09.2022 21:20
ФОП (273)
29.09.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.