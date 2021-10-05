mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 15:13
mephala
Есть котобанда. Лимит не трогали с 24-го. Как было 50к, так и лежит.
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10
у всех моих знакомых котобанда резала лимит.
тем кто не юзал до 10К уменьшили (даже не так. сначала в ноль а потом через месяц 10К накинули вместо старых 100К) а тем кто должен больше 10К был срезали до размера долга. приколов с овердрафтом у котов не было так как они все учитывают по операции а не по проведению. я ХЗ че вы такой особенный что вам не срезали лимит. но алка видать вас особенным не считает и порезала как и всем
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:17
Re: Альфа-Банк
Мені моно теж не зрізав
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:26
Аналогічно.
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:59
Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. Тож, в хід пійшли картки всіх банків, що були в наявності, не дивлячись на умови. Зараз, коли операції вже всі провелися, можу зробити деякі висновки.
За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого. Підозрюю якийсь технічний збій, який не протримається довго. Пакет вайт, зняття в межах безкоштовного місячного ліміту, тому комісія відсутня, та й вона б збільшила курс, а не зменшила. У всіх інших банках арифметика збігається, хоча рахувати доводиться іноді по-різному.
І, таким чином, по факту Альфа виявилась найменш жадібним банком с усіх.
Загальний рейтинг такий (в бік збільшення жадібності): Альфа (вайт), Укрсіббанк (NEW CARD ZKP), Монобанк, Приватбанк (Універсальна), ПУМБ (всекарта), А-банк (універсальна) і "лідер" - "Власний рахунок".
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:38
Re: Альфа-Банк
Как здоровье у альфасамца?
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:11
який був? бо в мене як описано вище - був 100, зрізали до 0, трохи пізніше повернули 10, наразі знов 100
Додано: Чет 29 вер, 2022 23:17
Re: Альфа-Банк
Завтра санкции будут введены против рос олигархов, будет ли это влиять на работу банка?
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