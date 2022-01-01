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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 02:59

Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 03:11

  candidat написав:Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий?

А в чём удивление? В прошлом году пакетка так и работала. Никого не смущало. Может только с другой карты спишет или с депо, чтобы минуса не было.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 04:53

Re: Альфа-Банк

  Scotch написав:... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе? :|
Нет. Ни в каком банке это нельзя.
Howl
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  #<1 ... 477478479480
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