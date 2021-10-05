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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 02:59
Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
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candidat
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 03:11
candidat написав:
Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий?
А в чём удивление? В прошлом году пакетка так и работала. Никого не смущало. Может только с другой карты спишет или с депо, чтобы минуса не было.
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moveton
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 04:53
Scotch написав:
... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе?
Нет. Ни в каком банке это нельзя.
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Howl
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:23
candidat написав:
Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
это так всегда работало. смотрю народ чет расслабился и стал забвать как это оно быть в тонусе имея карты аллы.
вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.
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mephala
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