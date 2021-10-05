Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
candidat написав:Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
это так всегда работало. смотрю народ чет расслабился и стал забвать как это оно быть в тонусе имея карты аллы. вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.
Мне ни один банк с 24-го не обрезал лимит, даже приват. Более того приват поставил на паузу все рассрочки имевшиеся на тот момент.
Приват обрезал мне лимит потом... Через 7 месяцев... Когда Алла нарисовала в БКИ несуществующую просрочку более 6 месяцев.
Многие банки в марте наоборот налили кредитного лимита. Даже приват сейчас просит меня кредлимит поднять. Только Алле плохо. Ещё и этот шкандаль с Аккордом...
Для мене Приват дуже загадковий Я у них обслуговуюсь з 10 років, від кредитів завжди категорично відмовлявся, просто ніколи не користувався ними, оскільки колись працював в банку ) Але по всіх параметрах я наче мав би бути ідеальним клієнтом на кредит. Так ось, коли я місяць тому запитав кредитний ліміт у Привата, мені тупо відмовив робот. Я тикався декілька разів в підтримку, безрезультатно. А в цьому банку я наче і трошки боком, але автоматично відкрили кредитну карту.