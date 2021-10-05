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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481>

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 02:59

Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 03:11

  candidat написав:Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий?

А в чём удивление? В прошлом году пакетка так и работала. Никого не смущало. Может только с другой карты спишет или с депо, чтобы минуса не было.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 04:53

Re: Альфа-Банк

  Scotch написав:... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе? :|
Нет. Ни в каком банке это нельзя.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:23

  candidat написав:Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?


это так всегда работало. смотрю народ чет расслабился и стал забвать как это оно быть в тонусе имея карты аллы.
вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:59

Це треба сьогодні встигнути вже виконати умови? Щоб не зняло плату по пакету.

Комуналку можна провести без комси необхідну кількість раз по 1 грн? Бо мобільний оплачено на рік вперед.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:09

Re: Альфа-Банк

Можна і комуналку, з Пакетки
Ото по шаблону Ясно, наприклад
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:30

  cdj2 написав:
  mephala написав:cdj2
лимиты резали все банки БСУ.

Мне ни один банк с 24-го не обрезал лимит, даже приват. Более того приват поставил на паузу все рассрочки имевшиеся на тот момент.

Приват обрезал мне лимит потом... Через 7 месяцев... Когда Алла нарисовала в БКИ несуществующую просрочку более 6 месяцев.

Многие банки в марте наоборот налили кредитного лимита. Даже приват сейчас просит меня кредлимит поднять. Только Алле плохо. Ещё и этот шкандаль с Аккордом...

Для мене Приват дуже загадковий
Я у них обслуговуюсь з 10 років, від кредитів завжди категорично відмовлявся, просто ніколи не користувався ними, оскільки колись працював в банку )
Але по всіх параметрах я наче мав би бути ідеальним клієнтом на кредит.
Так ось, коли я місяць тому запитав кредитний ліміт у Привата, мені тупо відмовив робот. Я тикався декілька разів в підтримку, безрезультатно.
А в цьому банку я наче і трошки боком, але автоматично відкрили кредитну карту.
Holden
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:35

  Amethyst написав:Можна і комуналку, з Пакетки
Ото по шаблону Ясно, наприклад

Виконав 25 платежів за комуналь з пакетки. По 1 грн. Сенс це називає "переказ за реквізитами" і не показує, що виконано умови.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:41

  Hotab написав:
  Amethyst написав:Можна і комуналку, з Пакетки
Ото по шаблону Ясно, наприклад

Виконав 25 платежів за комуналь з пакетки. По 1 грн. Сенс це називає "переказ за реквізитами" і не показує, що виконано умови.

Тре на сайті постачальника.
Через https://kyiv.yasno.com.ua/ виконую умови не перший рік.Хоча шаблоном в Сені в перших числах теж виконало
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:17

Hotab
Значит мимо! Только из имеющихся поставщиков в Сенсе.
Vorlon
 
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