Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:38
Vorlon написав: Hotab
Значит мимо! Только из имеющихся поставщиков в Сенсе.
Вже зрозумів. Поповнив мобільний.
Hotab
Повідомлень: 8072
З нами з: 15.02.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1887 раз.
Профіль
1
2
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:40
Мобилу проще всего, шаблон на рабочий стол и по 1 грн, на все минут 15 уходит.
pfauter
Повідомлень: 364
З нами з: 06.01.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55
SILVER_UA написав: GALeon написав: SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
Кстати, именно потому, что объявление было 23го сентября, а нужно предупреждать за месяц, введение комиса перенесли с первого на 24 октября. Но не виду радости в теме
moveton
Повідомлень: 2399
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 231 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:01
Hotab написав: Amethyst написав:
Можна і комуналку, з Пакетки
Ото по шаблону Ясно, наприклад
Виконав 25 платежів за комуналь з пакетки. По 1 грн. Сенс це називає "переказ за реквізитами" і не показує, що виконано умови.
Треба через СТАНДАРНИЙ шаблон в Сенсі! Я казав-казав
Причому отута і поповняшка для мабіли підходить!
Amethyst
Повідомлень: 3175
З нами з: 05.05.21
Подякував: 198 раз.
Подякували: 591 раз.
Профіль
1
7
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21
Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Карамболь
Повідомлень: 669
З нами з: 12.12.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
748
594134
П'ят 30 вер, 2022 11:41 J
372
252385
П'ят 30 вер, 2022 11:33 J
2477
1401014