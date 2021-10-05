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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 478479480481

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:38

  Vorlon написав:Hotab
Значит мимо! Только из имеющихся поставщиков в Сенсе.

Вже зрозумів. Поповнив мобільний.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:40

Re: Альфа-Банк

Мобилу проще всего, шаблон на рабочий стол и по 1 грн, на все минут 15 уходит.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55

  SILVER_UA написав:
  GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора

За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют

Кстати, именно потому, что объявление было 23го сентября, а нужно предупреждать за месяц, введение комиса перенесли с первого на 24 октября. Но не виду радости в теме :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:01

  Hotab написав:
  Amethyst написав:Можна і комуналку, з Пакетки
Ото по шаблону Ясно, наприклад

Виконав 25 платежів за комуналь з пакетки. По 1 грн. Сенс це називає "переказ за реквізитами" і не показує, що виконано умови.

Треба через СТАНДАРНИЙ шаблон в Сенсі! Я казав-казав :)

Зображення

Причому отута і поповняшка для мабіли підходить!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21

Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Карамболь
 
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