Вже зрозумів. Поповнив мобільний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:38
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:40
Re: Альфа-Банк
Мобилу проще всего, шаблон на рабочий стол и по 1 грн, на все минут 15 уходит.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55
Кстати, именно потому, что объявление было 23го сентября, а нужно предупреждать за месяц, введение комиса перенесли с первого на 24 октября. Но не виду радости в теме
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:01
Треба через СТАНДАРНИЙ шаблон в Сенсі! Я казав-казав
Причому отута і поповняшка для мабіли підходить!
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21
Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:06
Re: Альфа-Банк
Вже по 100 тис. можна буде
Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:17
не вже, а с завтра.
но перекрыли все тянулки/сосалки на зарубежные карты
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