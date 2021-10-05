Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:38
Vorlon написав: Hotab
Значит мимо! Только из имеющихся поставщиков в Сенсе.
Вже зрозумів. Поповнив мобільний.
Hotab
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:40
Мобилу проще всего, шаблон на рабочий стол и по 1 грн, на все минут 15 уходит.
pfauter
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 10:55
SILVER_UA написав: GALeon написав: SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
Кстати, именно потому, что объявление было 23го сентября, а нужно предупреждать за месяц, введение комиса перенесли с первого на 24 октября. Но не виду радости в теме
moveton
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:01
Hotab написав: Amethyst написав:
Можна і комуналку, з Пакетки
Ото по шаблону Ясно, наприклад
Виконав 25 платежів за комуналь з пакетки. По 1 грн. Сенс це називає "переказ за реквізитами" і не показує, що виконано умови.
Треба через СТАНДАРНИЙ шаблон в Сенсі! Я казав-казав
Причому отута і поповняшка для мабіли підходить!
Amethyst
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21
Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Карамболь
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:06
vkladchiik
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:17
не вже, а с завтра.
но перекрыли все тянулки/сосалки на зарубежные карты
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:02
Карамболь написав:
Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера.
А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
Amethyst
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:13
в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП
комісія за покупу = 0 покупка проходить в два кліка
greenozon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:34
greenozon написав:
в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП
Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.
moveton
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