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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:47

  IMPRINTER написав:
  vkladchiik написав:Вже по 100 тис. можна буде https://finclub.net/ua/news/u-nbu-planu ... zitiv.html


не вже, а с завтра.

но перекрыли все тянулки/сосалки на зарубежные карты

То есть ни с Моно уже не вывезти Евро или Доллар, сосалкой с Революта?
Только что епт на 2500 пополнил, капец
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:47

  candidat написав:Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?

Зачем думать за полочную карту, если можно ее просто закрыть и забыть?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:50

  moveton написав:
  greenozon написав:в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП

Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.


євробонди!?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:51

  moveton написав:Кстати, именно потому, что объявление было 23го сентября, а нужно предупреждать за месяц, введение комиса перенесли с первого на 24 октября. Но не виду радости в теме :roll:

Типа радоваться тому, что Альфа сделала свое дело, сцыганив выполнение условий, а теперь "поняла", что написала полную отсебятину введя тариф задним числом, съехала?
Так неудивительно.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:55

  greenozon написав:
  moveton написав:
  greenozon написав:в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП

Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.


євробонди!?
дохідність 100+ річних в валюті (!!!)

Сума від 100к доларів
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:58

  копейка написав:Типа радоваться тому, что Альфа сделала свое дело, сцыганив выполнение условий, а теперь "поняла", что написала полную отсебятину введя тариф задним числом, съехала?

За неделю - это всё таки не совсем задним. Предыдущий человек говорил, что в других банках предупреждают за две. Так вот, чисто ради него перенесли так, чтобы за месяц получилось.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:00

  moveton написав:
  greenozon написав:в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП

Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.

На півроку та рік.
Номінал 1000 грн але торгують вище номіналу 2/3 та нижче 1/3
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:08

Сполучені Штати очікують, що українські санкції будуть синхронізовані з американськими, включаючи обмеження проти Альфа-банку.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7147825/
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:14

  Howl написав:
  Scotch написав:... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе? :|
Нет. Ни в каком банке это нельзя.

Давно? Я зі свого пейпалу кидав валюту на валютну картку іншої людини. Тільки вже не пам'ятаю чи до 24-го чи після, але точно цього року.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:23

  moveton написав:
  greenozon написав:в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП

Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.

А мне кажется что у Алки ликвидность просто всё. Тырит деньги клиентов, режет кредлимиты, блочит P2P и другие прелести которые сигнализируют о скорой смерти банки.
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