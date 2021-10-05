Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:47
IMPRINTER написав:
не вже, а с завтра.
но перекрыли все тянулки/сосалки на зарубежные карты
То есть ни с Моно уже не вывезти Евро или Доллар, сосалкой с Революта?
Только что епт на 2500 пополнил, капец
Shummi
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:47
candidat написав:
Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
Зачем думать за полочную карту, если можно ее просто закрыть и забыть?
копейка
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:50
moveton написав: greenozon написав:
в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП
Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.
євробонди!?
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greenozon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:51
moveton написав:
Кстати, именно потому, что объявление было 23го сентября, а нужно предупреждать за месяц, введение комиса перенесли с первого на 24 октября. Но не виду радости в теме
Типа радоваться тому, что Альфа сделала свое дело, сцыганив выполнение условий, а теперь "поняла", что написала полную отсебятину введя тариф задним числом, съехала?
Так неудивительно.
копейка
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:55
greenozon написав: moveton написав: greenozon написав:
в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП
Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.
євробонди!?
дохідність 100+ річних в валюті (!!!)
Сума від 100к доларів
Ukrainian
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:58
копейка написав:
Типа радоваться тому, что Альфа сделала свое дело, сцыганив выполнение условий, а теперь "поняла", что написала полную отсебятину введя тариф задним числом, съехала?
За неделю - это всё таки не совсем задним. Предыдущий человек говорил, что в других банках предупреждают за две. Так вот, чисто ради него перенесли так, чтобы за месяц получилось.
moveton
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:00
moveton написав: greenozon написав:
в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП
Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.
На півроку та рік.
Номінал 1000 грн але торгують вище номіналу 2/3 та нижче 1/3
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:08
Сполучені Штати очікують, що українські санкції будуть синхронізовані з американськими, включаючи обмеження проти Альфа-банку.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7147825/
Ukrainian
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:14
Howl написав: Scotch написав:
... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе?
Нет. Ни в каком банке это нельзя.
Давно? Я зі свого пейпалу кидав валюту на валютну картку іншої людини. Тільки вже не пам'ятаю чи до 24-го чи після, але точно цього року.
alibob
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:23
moveton написав: greenozon написав:
в Сенсі додали цікаві валютні ОВДП
Скорее с интересной доходностью. При государственной ставке 3.9% у Аллы 4.0% или даже 4.5% Видимо, у Аллы есть на доллары варианты более доходных вложений, чем в эти ОВГЗ.
А мне кажется что у Алки ликвидность просто всё. Тырит деньги клиентов, режет кредлимиты, блочит P2P и другие прелести которые сигнализируют о скорой смерти банки.
cdj2
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