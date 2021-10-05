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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 480481482483

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:27

  moveton написав:
  копейка написав:Типа радоваться тому, что Альфа сделала свое дело, сцыганив выполнение условий, а теперь "поняла", что написала полную отсебятину введя тариф задним числом, съехала?

За неделю - это всё таки не совсем задним. Предыдущий человек говорил, что в других банках предупреждают за две. Так вот, чисто ради него перенесли так, чтобы за месяц получилось.

Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления.
Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:59

  cdj2 написав:А мне кажется что у Алки ликвидность просто всё. Тырит деньги клиентов, режет кредлимиты, блочит P2P и другие прелести которые сигнализируют о скорой смерти банки.


так по этим приметам можно считать что всей БСУ кирдык.
mephala
 
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  #<1 ... 480481482483
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