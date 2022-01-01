Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:27

root написав: А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали? А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали?

Когда это такое было? Насколько я помню, смс о процентах по карте всегда приходила первого числа. А депозитов в Альфе уже сто лет не было.Кстати, зашел сегодня в Альфу, чтоб карту пополнить для переправки в другой банк, так сотрудница отделения чуть ли не за руки хватала, мол, давайте депозит на 14 дней. Или на 29. Или валютный на месяц. Или вообще валютный на три месяца за доллар по 38 с чем-то.Не помню, чтоб когда-то так депозит тут впаривали.Ещё и доллар по 38 с чем-то. Хотя я вообще к долларовым депозитам не стремлюсь.