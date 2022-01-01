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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:27
moveton написав: копейка написав:
Типа радоваться тому, что Альфа сделала свое дело, сцыганив выполнение условий, а теперь "поняла", что написала полную отсебятину введя тариф задним числом, съехала?
За неделю - это всё таки не совсем задним. Предыдущий человек говорил, что в других банках предупреждают за две. Так вот, чисто ради него перенесли так, чтобы за месяц получилось.
Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления.
Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:59
cdj2 написав:
А мне кажется что у Алки ликвидность просто всё. Тырит деньги клиентов, режет кредлимиты, блочит P2P и другие прелести которые сигнализируют о скорой смерти банки.
так по этим приметам можно считать что всей БСУ кирдык.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:49
Альфа наверное хочет встретится с Дельтой
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:00
копейка написав: candidat написав:
Альфа серьезно собралась дебетовые карты с нулем на счету загонять в минус комиссией за обслуживание, если не выполняется ни одно из трёх условий? А какие там выполнения, если пустая карта и не используется? Альфа сильно перетрудилась полочную карту обслуживать?
Зачем думать за полочную карту, если можно ее просто закрыть и забыть?
Периодически использовалась для вытягивания денег из Форварда
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:08
А по карте Вайт для выплат по ФГВФО тоже собрались драть за обслуживание?
Пишут в своих условиях, что вроде да, но что значит их "комиссия за обслуживание возвращается"? Когда это по Вайт ФГВФО (а ранее по Комфорт ФГВФО) была комиссия?
И что за дела, что по простому Вайту (без ФГВФО). Уже сегодня содрали комиссию? У Альфы уже 1 октября на дворе?
P.S. И ещё вопрос вдогонку. Напомните, если у меня расчетная дата - 1-е число месяца, а 1.10 - суббота, то в этот раз расчетная дата 30.09 или 03.10?
Востаннє редагувалось candidat
в П'ят 30 вер, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:27
root написав:
А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали?
Когда это такое было? Насколько я помню, смс о процентах по карте всегда приходила первого числа. А депозитов в Альфе уже сто лет не было.
Кстати, зашел сегодня в Альфу, чтоб карту пополнить для переправки в другой банк, так сотрудница отделения чуть ли не за руки хватала, мол, давайте депозит на 14 дней. Или на 29. Или валютный на месяц. Или вообще валютный на три месяца за доллар по 38 с чем-то.
Не помню, чтоб когда-то так депозит тут впаривали.
Ещё и доллар по 38 с чем-то. Хотя я вообще к долларовым депозитам не стремлюсь.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:30
candidat написав:
И ещё вопрос вдогонку. Напомните, если у меня расчетная дата - 1-е число месяца, а 1.10 - суббота, то в этот раз расчетная дата 30.09 или 03.10?
30.09
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:44
candidat написав: копейка написав:
Зачем думать за полочную карту, если можно ее просто закрыть и забыть?
Периодически использовалась для вытягивания денег из Форварда
Если есть необходимость тратить время на освящение карт Альфы, тогда конечно.
Проанализировав ситуацию свожу сотрудничество с банком до взаимно выгодного для клиента.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:07
євробонди!?
дохідність 100+ річних в валюті (!!!)[/quote]
Сума від 100к доларів[/quote]
YES, так було до війни, зараз - 20-30К
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