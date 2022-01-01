Напомню, что разговор о:
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:19
Напомню, что разговор о:
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:21
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:37
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:59
Какой тут вопрос? Одни выражения. Открываешь в понедельник недельный депо - деньги возвращаются в субботу и проценты получаешь только за 5 дней. Оно, конечно, и деньги раньше, но обычно раньше понедельника они не нужны потому, что у магазинов тоже выходной. И не дай бог, если на эти выходные ещё пара дней праздников наложится...
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