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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 481482483484

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:19

  копейка написав:Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления.
Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.


Напомню, что разговор о:
  SILVER_UA написав:
  GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора

За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют

Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:21

  candidat написав:Или вообще валютный на три месяца за доллар по 38 с чем-то.
Не помню, чтоб когда-то так депозит тут впаривали.

В Альфе конвертационный по 37.40. Может это не настоящая Альфа была?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:37

  moveton написав:Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?

Каждый о своем, о женском. :)
Прошу прощения, моя реплика не о том комисе, абсолютная путаница в оных даже на трезвую голову.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:59

  root написав:А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали? :mrgreen:

Какой тут вопрос? Одни выражения. Открываешь в понедельник недельный депо - деньги возвращаются в субботу и проценты получаешь только за 5 дней. Оно, конечно, и деньги раньше, но обычно раньше понедельника они не нужны потому, что у магазинов тоже выходной. И не дай бог, если на эти выходные ещё пара дней праздников наложится...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:27

  M-Audio написав:Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро.
За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого.


А Ви порівнювали з курсом на дату проведення операції, чи на дату списання з рахунку?
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:46

  Amethyst написав:
  Карамболь написав:Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?

Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера.
А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.

А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:01

  Карамболь написав:
  Amethyst написав:
  Карамболь написав:Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?

Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера.
А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.

А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?

Депозитными щитаются средства со СРОЧНОГО депозита...
Не со сбера(бессрочный), не с ДохСейфа(который вааще является субсчетом карточного/текущего)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 06:30

Re: Альфа-Банк

Вітаю.Що за йухня. По кредитці малює заборгованість в 100грн.за якесь РКО. Підтримка каже, що оповіщення про таку комісію було від 1 вересня. Щось не знаходжу такого оповіщення! Алла вирішила добряче поголити клієнтів?!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 06:43

Re: Альфа-Банк

Хорошо быть два месяца в танке. Но стоит немного денег :lol:

  _PORT_UA написав:Підтримка каже, що оповіщення про таку комісію було від 1 вересня. Щось не знаходжу такого оповіщення! Алла вирішила добряче поголити клієнтів?!

Поддержка обманула. Оно было на месяц раньше: https://alfabank.ua/news/zmini-do-tarif ... nk-ukraina
А с сентября вступило в действие.
moveton
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