копейка написав:Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления. Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.
Напомню, что разговор о:
SILVER_UA написав:
GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
root написав:А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали?
Какой тут вопрос? Одни выражения. Открываешь в понедельник недельный депо - деньги возвращаются в субботу и проценты получаешь только за 5 дней. Оно, конечно, и деньги раньше, но обычно раньше понедельника они не нужны потому, что у магазинов тоже выходной. И не дай бог, если на эти выходные ещё пара дней праздников наложится...
M-Audio написав:Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого.
А Ви порівнювали з курсом на дату проведення операції, чи на дату списання з рахунку?
Карамболь написав:Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера. А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
Карамболь написав:Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера. А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
Депозитными щитаются средства со СРОЧНОГО депозита... Не со сбера(бессрочный), не с ДохСейфа(который вааще является субсчетом карточного/текущего)
Вітаю.Що за йухня. По кредитці малює заборгованість в 100грн.за якесь РКО. Підтримка каже, що оповіщення про таку комісію було від 1 вересня. Щось не знаходжу такого оповіщення! Алла вирішила добряче поголити клієнтів?!