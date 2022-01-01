копейка написав:Так условия по версии Альфы нужно было выполнить раньше чем анонсированная дата их установления. Фактически человек еще не родился, а за месяц до этого уже должен выполнять какие-то условия. Очевидно же что - реальный бред.
Напомню, что разговор о:
SILVER_UA написав:
GALeon написав:
SILVER_UA написав:Какого числа Альфа уведомила клиентов, что с 1 октября будут брать 1% за входящие валютные р2р ?
Вчора
За неделю получается, некоторые банки за две недели уведомляют
Признавайтесь, кто что должен был делать раньше 1 октября, чтобы не сняли этот комис?
root написав:А коли з депозита % чи з залишків на картці падають в останній день місяця то питань раніше чому не задавали?
Какой тут вопрос? Одни выражения. Открываешь в понедельник недельный депо - деньги возвращаются в субботу и проценты получаешь только за 5 дней. Оно, конечно, и деньги раньше, но обычно раньше понедельника они не нужны потому, что у магазинов тоже выходной. И не дай бог, если на эти выходные ещё пара дней праздников наложится...
M-Audio написав:Кілька днів тому знадобилося зняти за кордоном досить велику (відносно теперішніх лімітів) суму готівки в євро. За фактом найбільш загадковим банком виявилась Альфа. Фактичний баланс не відповідає залишку після операції, що відображається в самій операції (більше операцій не було), але це не дивно. Дивно те, що жодна з розрахованих сум не відповідає курсу валюти, а що зовсім дивно -- фактичний курс при будь-яких розрахунках виявляється менше задекларованого.
А Ви порівнювали з курсом на дату проведення операції, чи на дату списання з рахунку?
Карамболь написав:Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера. А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
Карамболь написав:Есть такой вопрос к практикам... если ощадный пополнить с валютной карты на которую по окончании срока упал срочный депозит, то нужно ли выжидать потом 2 недели, чтобы снять с ощадного валюту без комиса? Или 2 недели это только при пополнении кэшем?
Средства после срочного депозита можно снимать с Пакетки сколько угодно раз без комисс, но через менагера. А вот если средства переразмещены на сберсчет, то с него обналичить без комисс можно только через 14дн.
А если с пакетки загнать доллары на доходный, то потом при возврате с сейфа на карту, они продолжат считаться депозитными и их можно снимать без комиса много раз? Или тогда уже только 2 раза в месяц?
Депозитными щитаются средства со СРОЧНОГО депозита... Не со сбера(бессрочный), не с ДохСейфа(который вааще является субсчетом карточного/текущего)
Вітаю.Що за йухня. По кредитці малює заборгованість в 100грн.за якесь РКО. Підтримка каже, що оповіщення про таку комісію було від 1 вересня. Щось не знаходжу такого оповіщення! Алла вирішила добряче поголити клієнтів?!
_PORT_UA написав:Вітаю.Що за йухня. По кредитці малює заборгованість в 100грн.за якесь РКО. Підтримка каже, що оповіщення про таку комісію було від 1 вересня. Щось не знаходжу такого оповіщення! Алла вирішила добряче поголити клієнтів?!
что значит "якесь РКО" ? РКО это стандартная практика аллы. у аллы целый набор как брить клиента - РКО фиксированное, РКО процентное, абонка. то что она от доброты душевной отменила РКО для некоторых карт не значит что она про него забыла или вы из новых хамоноводов которые видят мир только в розовых очках?