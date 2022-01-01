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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:10
Re: Альфа-Банк
del
Востаннє редагувалось SILVER_UA в Суб 01 жов, 2022 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 01 жов, 2022 11:50
на вихідних щось в банку барахлить система..
випадково в нетрях Сенсу побачив пару тисяч (мабуть від ОВДП) на поточному гривневому рахунку,
переказав на пакетну карту - гроші йшли десь 15 хв - що за нафіг?
потім прийшов пуш що кошти надійшли (і що воно робило 15 хв??), але,
спроба перекинути гроші на ДохСейф завершилась помилкою - недостатньо коштів щось пішло не так бла бла, при тому що сума вже світилась на карті повна
що за наф2?
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:03
Додано: Суб 01 жов, 2022 13:17
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