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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 482483484485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:10

Re: Альфа-Банк

del
Востаннє редагувалось SILVER_UA в Суб 01 жов, 2022 11:54, всього редагувалось 2 разів.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:50

на вихідних щось в банку барахлить система..
випадково в нетрях Сенсу побачив пару тисяч (мабуть від ОВДП) на поточному гривневому рахунку,
переказав на пакетну карту - гроші йшли десь 15 хв - що за нафіг?

потім прийшов пуш що кошти надійшли (і що воно робило 15 хв??), але,
спроба перекинути гроші на ДохСейф завершилась помилкою - недостатньо коштів щось пішло не так бла бла, при тому що сума вже світилась на карті повна

що за наф2?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:03

  mephala написав:или вы из новых хамоноводов которые видят мир только в розовых очках?

Вочевидь, не про садомазохістів, яким заходить будь-яка практика Алли. :)
Хоча насправді сплакати що їх теж поголили вони не проти.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 13:17

  Howl написав:
  Scotch написав:... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе? :|
Нет. Ни в каком банке это нельзя.

По доверенности - запросто
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:57

  копейка написав:
  mephala написав:или вы из новых хамоноводов которые видят мир только в розовых очках?

Вочевидь, не про садомазохістів, яким заходить будь-яка практика Алли. :)
Хоча насправді сплакати що їх теж поголили вони не проти.


почему не про них? ваша характеристика 100% подходит для тех кто читает только рекламки.

ЗЫ
как там письмо в НБУ - уже написали какие ЗУ нарушила алла введя РКО в 100 грн?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 15:00

greenozon
у аллы ж распределение по счету на выходных не происходит.
возможно потому и не дает сдох оформить так как на счете нет денег.
mephala
 
Повідомлень: 7627
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