Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 10:10
del
Востаннє редагувалось
SILVER_UA
в Суб 01 жов, 2022 11:54, всього редагувалось 2 разів.
SILVER_UA
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:50
на вихідних щось в банку барахлить система..
випадково в нетрях Сенсу побачив пару тисяч (мабуть від ОВДП) на поточному гривневому рахунку, переказав на пакетну карту - гроші йшли десь 15 хв - що за нафіг? потім прийшов пуш що кошти надійшли (і що воно робило 15 хв??), але, спроба перекинути гроші на ДохСейф завершилась помилкою - недостатньо коштів щось пішло не так бла бла, при тому що сума вже світилась на карті повна що за наф2?
greenozon
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Додано: Суб 01 жов, 2022 13:03
mephala написав:
или вы из новых хамоноводов которые видят мир только в розовых очках?
Вочевидь, не про садомазохістів, яким заходить будь-яка практика Алли.
Хоча насправді сплакати що їх теж поголили вони не проти.
копейка
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Додано: Суб 01 жов, 2022 13:17
Howl написав: Scotch написав:
... может ли третье лицо пополнить мою валютную карту в Альфе?
Нет. Ни в каком банке это нельзя.
По доверенности - запросто
mustbe
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Додано: Суб 01 жов, 2022 14:57
копейка написав: mephala написав:
или вы из новых хамоноводов которые видят мир только в розовых очках?
Вочевидь, не про садомазохістів, яким заходить будь-яка практика Алли.
Хоча насправді сплакати що їх теж поголили вони не проти.
почему не про них? ваша характеристика 100% подходит для тех кто читает только рекламки.
ЗЫ
как там письмо в НБУ - уже написали какие ЗУ нарушила алла введя РКО в 100 грн?
mephala
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Додано: Суб 01 жов, 2022 15:00
greenozon у аллы ж распределение по счету на выходных не происходит. возможно потому и не дает сдох оформить так как на счете нет денег.
mephala
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Додано: Суб 01 жов, 2022 18:14
Нездійснена угода року, або Як зірвався продаж Альфа-Банку. Історія про санкції проти російських олігархів, покупців з Азербайджану та сценарії націоналізації
https://forbes.ua/money/nezdiysnena-ugo ... 92022-8519
Харьков
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:52
mephala написав: greenozon
у аллы ж распределение по счету на выходных не происходит.
возможно потому и не дает сдох оформить так как на счете нет денег.
А на сдох напряму (як на спортивний рюкзак) нема ходу з іншого банку?
alibob
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:51
mephala написав:
вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.
И что дальше? С меня списывали и во второй и в третий. Альфа отвечала, что все норм. Избавился от их карт. Теперь жду, что будут списывать с депозитов. Неограничиваемые минусы на картах и счетах для них пройденный этап. Как бы вообще без занесенного им не остаться.
newbie
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:56
Ну шо там в банке слышно? Скоро национализируют?
Investor_K
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