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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10
Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет? 😂
Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:12
Investor_K написав:
Ну шо там в банке слышно? Скоро национализируют?
Это не в банке решают, а в ВРУ.
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