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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10

  Харьков написав:Нездійснена угода року, або Як зірвався продаж Альфа-Банку. Історія про санкції проти російських олігархів, покупців з Азербайджану та сценарії націоналізації
https://forbes.ua/money/nezdiysnena-ugo ... 92022-8519

Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет? 😂

Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
newbie
 
Повідомлень: 6758
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:12

  Investor_K написав:Ну шо там в банке слышно? Скоро национализируют?

Это не в банке решают, а в ВРУ.
newbie
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 483484485486
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