|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10
Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет? 😂
Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6758
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:12
Investor_K написав:
Ну шо там в банке слышно? Скоро национализируют?
Это не в банке решают, а в ВРУ.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6758
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 639 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 23:33
newbie написав: mephala написав:
вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.
И что дальше? С меня списывали и во второй и в третий. Альфа отвечала, что все норм. Избавился от их карт. Теперь жду, что будут списывать с депозитов. Неограничиваемые минусы на картах и счетах для них пройденный этап. Как бы вообще без занесенного им не остаться.
ну если вы делали гашение минуса то конечно списывало и второй и третий раз.
у других чет не списывает второй и третий раз если минус не гасить. если бы это было системой то вой стоял бы еще тот а так только от вас
ЗЫ
а как у вас вообще пакет платным то оказался при наличии депо в банке? вы точно клиент аллы или просто зашли потрындеть?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7628
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|82
|35887
|
Суб 01 жов, 2022 23:13
cohan
|
|105
|49813
|
|
|2484
|1402388
|
|