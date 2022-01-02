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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10
Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет? 😂
Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
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newbie
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:12
Investor_K написав:
Ну шо там в банке слышно? Скоро национализируют?
Это не в банке решают, а в ВРУ.
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newbie
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Додано: Суб 01 жов, 2022 23:33
newbie написав: mephala написав:
вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.
И что дальше? С меня списывали и во второй и в третий. Альфа отвечала, что все норм. Избавился от их карт. Теперь жду, что будут списывать с депозитов. Неограничиваемые минусы на картах и счетах для них пройденный этап. Как бы вообще без занесенного им не остаться.
ну если вы делали гашение минуса то конечно списывало и второй и третий раз.
у других чет не списывает второй и третий раз если минус не гасить. если бы это было системой то вой стоял бы еще тот а так только от вас
ЗЫ
а как у вас вообще пакет платным то оказался при наличии депо в банке? вы точно клиент аллы или просто зашли?
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mephala
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:54
newbie написав:
Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет?
Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?
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qreaton
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:57
...если не национализация, то за чей счёт выплаты, снова фонд ??
А если национализация, то какие проценты для действующих депо станет ???
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abc111
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Додано: Нед 02 жов, 2022 10:57
qreaton написав:
Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?
Согласен, плохой термин. Национализация - это когда бесплатно забирают, а там правительство за целую гривну покупает. Но вот так со времён покупки правительством Привата повелось называть.
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moveton
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:03
moveton написав: qreaton написав:
Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?
Согласен, плохой термин. Национализация - это когда бесплатно забирают, а там правительство за целую гривну покупает. Но вот так со времён покупки правительством Привата повелось называть.
Так проект 8069 это же история о "выводе с рынка ", по моему Приват никто не выводил. Что то не то..
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qreaton
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:06
Вот тут обсуждали
qreaton написав:
Так проект 8069 это же история о "выводе с рынка ", по моему Приват никто не выводил. Что то не то..
, что и его выводили. Просто вкладчики это не очень заметили.
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moveton
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:08
qreaton написав: moveton написав: qreaton написав:
Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?
Согласен, плохой термин. Национализация - это когда бесплатно забирают, а там правительство за целую гривну покупает. Но вот так со времён покупки правительством Привата повелось называть.
Так проект 8069 это же история о "выводе с рынка ", по моему Приват никто не выводил. Что то не то..
У вас дуже коротка пам'ять. В приват вводили та, виводили з ринку а потiм продавали мiнфiну за 1 грн. На форумi навiть нещодавно давали посилання на повiдомлення ФГВФЛ з цього приводу датоване 2016 роком
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Alien
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:16
Колеги, а як справи на сьгодні, тітка Ала в свої банкомати/термінали купюри 500грн. приймає?
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root
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