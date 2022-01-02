Додано: Суб 01 жов, 2022 23:33

newbie написав: mephala написав: вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат. вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.

И что дальше? С меня списывали и во второй и в третий. Альфа отвечала, что все норм. Избавился от их карт. Теперь жду, что будут списывать с депозитов. Неограничиваемые минусы на картах и счетах для них пройденный этап. Как бы вообще без занесенного им не остаться. И что дальше? С меня списывали и во второй и в третий. Альфа отвечала, что все норм. Избавился от их карт. Теперь жду, что будут списывать с депозитов. Неограничиваемые минусы на картах и счетах для них пройденный этап. Как бы вообще без занесенного им не остаться.

ну если вы делали гашение минуса то конечно списывало и второй и третий раз.у других чет не списывает второй и третий раз если минус не гасить. если бы это было системой то вой стоял бы еще тот а так только от васЗЫа как у вас вообще пакет платным то оказался при наличии депо в банке? вы точно клиент аллы или просто зашли?