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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 483484485486

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:10

  Харьков написав:Нездійснена угода року, або Як зірвався продаж Альфа-Банку. Історія про санкції проти російських олігархів, покупців з Азербайджану та сценарії націоналізації
https://forbes.ua/money/nezdiysnena-ugo ... 92022-8519

Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет? 😂

Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:12

  Investor_K написав:Ну шо там в банке слышно? Скоро национализируют?

Это не в банке решают, а в ВРУ.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 23:33

  newbie написав:
  mephala написав:вот если в минус спишет второй раз - тогда да, нужно бить в набат.

И что дальше? С меня списывали и во второй и в третий. Альфа отвечала, что все норм. Избавился от их карт. Теперь жду, что будут списывать с депозитов. Неограничиваемые минусы на картах и счетах для них пройденный этап. Как бы вообще без занесенного им не остаться.


ну если вы делали гашение минуса то конечно списывало и второй и третий раз. :lol:
у других чет не списывает второй и третий раз если минус не гасить. если бы это было системой то вой стоял бы еще тот а так только от вас :wink:

ЗЫ
а как у вас вообще пакет платным то оказался при наличии депо в банке? вы точно клиент аллы или просто зашли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:54

Re: Альфа-Банк

newbie написав:
  Харьков написав:Нездійснена угода року, або Як зірвався продаж Альфа-Банку. Історія про санкції проти російських олігархів, покупців з Азербайджану та сценарії націоналізації
https://forbes.ua/money/nezdiysnena-ugo ... 92022-8519

Лавренчук хорошо устроился, но как вариант почему бы и нет?

Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:57

Re: Альфа-Банк

...если не национализация, то за чей счёт выплаты, снова фонд ??
А если национализация, то какие проценты для действующих депо станет ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 10:57

  qreaton написав:Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?

Согласен, плохой термин. Национализация - это когда бесплатно забирают, а там правительство за целую гривну покупает. Но вот так со времён покупки правительством Привата повелось называть.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:03

Re: Альфа-Банк

moveton написав:
  qreaton написав:Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?

Согласен, плохой термин. Национализация - это когда бесплатно забирают, а там правительство за целую гривну покупает. Но вот так со времён покупки правительством Привата повелось называть.
Так проект 8069 это же история о "выводе с рынка ", по моему Приват никто не выводил. Что то не то..
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:06

  qreaton написав:Так проект 8069 это же история о "выводе с рынка ", по моему Приват никто не выводил. Что то не то..

Вот тут обсуждали, что и его выводили. Просто вкладчики это не очень заметили.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:08

  qreaton написав:
moveton написав:
  qreaton написав:Вообще не понятно откуда взялся термин "национализация" - проект 8069? Но там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?

Согласен, плохой термин. Национализация - это когда бесплатно забирают, а там правительство за целую гривну покупает. Но вот так со времён покупки правительством Привата повелось называть.
Так проект 8069 это же история о "выводе с рынка ", по моему Приват никто не выводил. Что то не то..

У вас дуже коротка пам'ять. В приват вводили та, виводили з ринку а потiм продавали мiнфiну за 1 грн. На форумi навiть нещодавно давали посилання на повiдомлення ФГВФЛ з цього приводу датоване 2016 роком
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:16

Колеги, а як справи на сьгодні, тітка Ала в свої банкомати/термінали купюри 500грн. приймає?
root
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