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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 484485486487

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:07

  mephala написав:ну если вы делали гашение минуса то конечно списывало и второй и третий раз.

Не делал

как у вас вообще пакет платным то оказался при наличии депо в банке? вы точно клиент аллы или просто зашли?

С чего Вы взяли, что он платный, я об этом не грил. Не лень выдумывать? Не нравится (не в курсе), пропускайте мимо ушей.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:10

newbie

т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.

на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. не нужно исключение заявлять как правило.

повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 02 жов, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:17

  qreaton написав: там даже преамбула звучит иначе "... особливості виведення з ринку" - это разве национализация вообще? Кто нибудь детально сам текст закона изучал?

Изучал. Показать владельцам (акционерам) фигуру из 3-х пальцев (освободить банк от обязательств перед ними) - это как называется? ВА вводится, ФГВ заходит и он же назначает руководство банка, когда выходит. Есть, конечно, отличия от классической национализации, но и время сейчас особое. Поглядим, что решат. Национализация здесь, видимо, имеется ввиду в том смысле, что был банк с иностранным капиталом, а станет с украинским, но не обязательно государственным.
Востаннє редагувалось newbie в Нед 02 жов, 2022 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:30

  mephala написав:newbie

т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.

на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает

Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой цепляет многих и у них это обычное состояние, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.
newbie
 
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